龍千玉兒住院日燒12萬 曹西平勸賣房

曹西平曝龍千玉兒子住院費用龐大。(取自曹西平臉書)

龍千玉兒子上個月在澳洲駕車出意外，墜落山谷獲救，至今一個月過去，仍在當地醫院休養中。她的前小叔曹西平昨日錄中天《18歲不睡》就坦言擔心龍千玉要負擔龐大醫療費用，因為住院一天就要花12萬。

曹西平日前向平面媒體透露，龍千玉兒子在當地住院1天就要花12萬，加上先前找直升機急救的200萬費用，目前已耗去數百萬元，讓他不禁龍千玉有準備賣房的心理準備。

據蘋果日報報導，龍千玉對此做出回應，表示一切事情都交由保險公司處理中，所以自己能專心陪伴兒子，感謝外界關心。

(中時電子報)