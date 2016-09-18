台南市19歲男子 確診本土登革熱

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為免登革熱一觸即發，環保局已同步進行戶外化學防治。(曹婷婷翻攝)

颱風過後，登革熱蠢蠢欲動。仁德區19歲男子9月10日發燒，9月16日身體出現紅疹，今天經疾病管制署確認為第一型登革熱，目前仍住院中；由於該名患者與上月底通報境外移入病例住家僅隔150公尺，衛生單位已派員前往該地區加強孳清，嚴防疫情擴大。

衛生局指出，這名男子10日發燒、口乾舌燥，初期發燒曾自行服用退燒藥並未就醫，直至9月12日因症狀持續，陸續至東區及仁德區診所就醫，本周五因症狀未改善且身體出現紅疹改至醫院急診就醫，醫師懷疑感染登革熱，進行通報，今天確診，由於個案無出國史，判定為本土病例。

衛生局已立即動員進行個案居住地及工作活動等地的孳生源密度調查及清除工作，今天前往個案工作地周圍發現7個積水容器，已孳生登革熱病媒蚊，為防堵社區登革熱疫情一觸即發的危機，下午針對工作地加強孳生源清除及同步戶內外化學防治。

仁德區區公所獲知確診個案，也已啟動區級應變中心，由於該個案防治區域鄰近東區，也將與東區區公所進行跨區聯合防治，並請東區裕聖里及仁德區仁德里民眾，儘速清除積水容器。

鑒於近來常下雨，戶外積水容器不少，衛生局提醒，各界應做好防蚊措施，有登革熱疑似症狀，需儘速就醫並進行快篩。據疾病管制署公布全國截至9月18日止，發病日於今年度的本土登革熱確定病例，全台共計377例，其中，台南市共9例，另今年台南市境外移入個案至9月17日止共計18例。

(中時)