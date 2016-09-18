美購物中心揮刀砍人 凶嫌提及阿拉
美國明尼蘇達州警方表示，1名男子今晚在聖克勞1家購物中心揮刀砍人，造成8人受傷後，遭非執勤警察擊斃；凶嫌發動攻擊時，「曾數度提到阿拉」。
法新社報導，聖克勞（St. Cloud）警察局長安德森（Blair Anderson）告訴記者，嫌犯「發動攻擊前，至少詢問1人是否為穆斯林」。人口約6萬7000人的聖克勞市，位於明尼阿波利斯（Minneapolis）西北方約110公里。
但聖克勞強調，目前仍不清楚凶嫌的動機，還說「我現在不願說這是否為1起恐怖攻擊，因為我們還不曉得」。
此外，紐約切爾西（Chelsea）今天發生爆炸事件，導致29人受傷，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說，目前沒有恐攻關聯。
安德森說，這名武裝嫌犯闖入聖克勞市1家購物中，攻擊至少8人。凶嫌身穿私人保全制服，至少持有1把刀，且「數度提到阿拉」。
安德森說：「嫌犯遇到1名非值勤警察，立刻遭開槍擊斃。」
哥倫比亞廣播公司明尼蘇達（CBS Minnesota）報導，砍人事件發生在晚間8時過後不久。8名傷者當中7人就醫後已離開醫院，仍有1名傷者留院治療，傷勢並未危及性命。（譯者：中央社劉文瑜）1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。