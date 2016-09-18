美購物中心揮刀砍人 凶嫌提及阿拉

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美國明尼蘇達州警方表示，1名男子今晚在聖克勞1家購物中心揮刀砍人，造成8人受傷後，遭非執勤警察擊斃；凶嫌發動攻擊時，「曾數度提到阿拉」。

法新社報導，聖克勞（St. Cloud）警察局長安德森（Blair Anderson）告訴記者，嫌犯「發動攻擊前，至少詢問1人是否為穆斯林」。人口約6萬7000人的聖克勞市，位於明尼阿波利斯（Minneapolis）西北方約110公里。

但聖克勞強調，目前仍不清楚凶嫌的動機，還說「我現在不願說這是否為1起恐怖攻擊，因為我們還不曉得」。

此外，紐約切爾西（Chelsea）今天發生爆炸事件，導致29人受傷，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說，目前沒有恐攻關聯。

安德森說，這名武裝嫌犯闖入聖克勞市1家購物中，攻擊至少8人。凶嫌身穿私人保全制服，至少持有1把刀，且「數度提到阿拉」。

安德森說：「嫌犯遇到1名非值勤警察，立刻遭開槍擊斃。」

哥倫比亞廣播公司明尼蘇達（CBS Minnesota）報導，砍人事件發生在晚間8時過後不久。8名傷者當中7人就醫後已離開醫院，仍有1名傷者留院治療，傷勢並未危及性命。（譯者：中央社劉文瑜）1050918

(中央社)