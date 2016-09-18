陳金鋒引退 父母見證、哥哥紅了眼眶
統一獅首席教練陳連宏少棒出國比賽時，弟弟陳金鋒搶著上火車也想跟去，如今他看到愛打球的弟弟要退休了，談到陳金鋒的引退，陳連宏一時間語塞，眼眶紅了一下，他說：「是時候了！」
陳金鋒小時候投入棒球運動，長他4歲的哥哥陳連宏當時正在少棒球員對他有很大的影響，也因為陳連宏打球、才讓陳金鋒跟隨他的腳步，而且「青出於藍」，陳金鋒在棒壇的發展更甚於老哥。
陳連宏對於親弟弟陳金鋒要退引了，他表示：「陳金鋒真的是很愛打棒球的人，現在他要退了，雖然不會覺得可惜，但也是很傷感，之前他說過要引退時，我們家人都尊重他的決定。」
總結陳金鋒在國內棒壇的貢獻，陳連宏指出，最主要是他在球場上打球的態度，那股專注當下、認真把事情做好的精神，值得年輕球員學習。
陳連宏表示，他無法去看陳金鋒的引退賽，不過，他的父、母親會出席，見證陳金鋒在職棒場上的最後身影。
(中時電子報)
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