全球最老潛艦高雄展出 民眾排2小時參觀

配合高雄展覽館展出的高雄國際海事船舶暨國防工業展，海軍18日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，現場展出服役超過70年、全球最老的現役茄比級海獅號潛艦，吸引許多民眾大排長龍登艦參觀。（王錦河攝）

海軍18日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，現場展出服役超過70年、全球最老的現役茄比級海獅號潛艦（左），吸引許多民眾大排長龍登艦參觀，並展出海軍最新最大的磐石軍艦（右），幾位民眾在磐石軍艦甲板上參觀海獅潛艦並合影留念。（王錦河攝）

海軍18日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，現場展出服役超過70年、全球最老的現役茄比級海獅號潛艦，吸引許多民眾大排長龍登艦參觀。（王錦河攝）

海軍18日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，現場展出服役超過70年、全球最老的現役茄比級海獅號潛艦，吸引許多民眾大排長龍登艦參觀。（王錦河攝）

海軍18日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，現場展出服役超過70年、全球最老的現役茄比級海獅號潛艦（右），吸引許多民眾大排長龍登艦參觀，並展出海軍最新最大的磐石軍艦（左）。（王錦河攝）

海軍18日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，現場展出服役超過70年、全球最老的現役茄比級海獅號潛艦，吸引許多民眾大排長龍登艦參觀，並展出海軍最新最大的磐石軍艦（右）。（王錦河攝）

海軍18日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，現場展出海軍最新最大的磐石軍艦（如圖），吸引許多民眾登艇參觀。（王錦河攝）

海軍18日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，海軍陸戰隊兩棲蛙人在現場展示兩棲地獄周必須通過的天堂路，吸引1位女子合影。（王錦河攝）

配合高雄展覽館展出的高雄國際海事船舶暨國防工業展，海軍18日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，現場展出服役超過70年、全球最老的現役茄比級海獅號潛艦，吸引許多民眾大排長龍登艦參觀，至少得排隊兩小時，並展出海軍最新最大的磐石軍艦，希望藉由民眾親自登艦體驗，支持政府國艦國造政策。

海軍茄比級海獅號潛艦（SS791）1944年11月下水，1945年3月服役，1973年由美軍退役，以熱艦方式移交中華民國，如今已是全球最老潛艦，已超過70高齡，仍在台灣海軍潛艦部隊服役，上次海獅軍艦開放民眾參觀已是11年前，因此17、18兩天一早就有許多民眾專程前來一睹這艘阿公級潛艦風采，由於人潮眾多，大排長龍的民眾至少得排兩小時才能輪到登艦參觀。

(中時)