不捨陳金鋒引退 LamiGirls開口就掉淚
「台灣巨砲」陳金鋒今天舉行引退儀式，主場桃猿啦啦隊LamiGirls賽前穿著便服，找空檔到球場外拍照紀念，平常自稱漢子的小布一開口就掉下眼淚。
小布、小茶、慧慧以便服裝扮出現在球場外，三人輪流與陳金鋒看板拍照，對於今天這場比賽，每個人心情都很複雜。
慧慧說，很不想面對這一天，今天球場有一種感傷的氣氛，加上播放「曾經瘋狂」音樂，講起來就想要哭，今天在場邊應援的時候，除了帶給觀眾笑容、還要努力忍住眼淚。
慧慧印象最深刻的是，今年曾經與陳金鋒一起拍汽車廣告，她說陳金鋒總是有一種令人尊敬的工作態度，一登場就有霸氣，當時她拿便當給「鋒哥」時，也是畢恭畢敬。
小茶的心情是「激動，又帶點感傷」，她說從懂得棒球以來，爸爸最常講起的就是陳金鋒的事蹟，老爸平常話不多，但就愛跟小茶聊陳金鋒，成為父女的共同話題。
小布平常自稱「女漢子」，但光是閒聊今天引退賽的場面，就忍不住滴下眼淚。
小布從2012年開始看棒球，支持Lamigo，這段時間陳金鋒的上場機會比較少，不過每一次看到「鋒哥」，震撼全場的氣勢總是令人難忘。
小布說，年初鋒哥宣布要退休，對球迷來說不敢相信，也沒有想到這個球季這麼快就要過完，「就這樣過了一季，我們都還沒有看夠鋒哥打球」。
小布雖然掉眼淚，但也想起鋒哥幽默的一面。她回想季前春訓去帶球員做有氧運動，要陳金鋒抬膝時，鋒哥回她「台西在雲林」。
Amis則說，Girls跟很多球迷一樣，認識的第一個棒球員就是陳金鋒，鋒哥就好像是每個人的初戀一樣，這些年來很幸運可以在球場近距離看鋒哥打球。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。