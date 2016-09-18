不捨陳金鋒引退 LamiGirls開口就掉淚

「台灣巨砲」陳金鋒今天舉行引退儀式，主場桃猿啦啦隊LamiGirls賽前穿著便服，找空檔到球場外拍照紀念，平常自稱漢子的小布一開口就掉下眼淚。

小布、小茶、慧慧以便服裝扮出現在球場外，三人輪流與陳金鋒看板拍照，對於今天這場比賽，每個人心情都很複雜。

慧慧說，很不想面對這一天，今天球場有一種感傷的氣氛，加上播放「曾經瘋狂」音樂，講起來就想要哭，今天在場邊應援的時候，除了帶給觀眾笑容、還要努力忍住眼淚。

慧慧印象最深刻的是，今年曾經與陳金鋒一起拍汽車廣告，她說陳金鋒總是有一種令人尊敬的工作態度，一登場就有霸氣，當時她拿便當給「鋒哥」時，也是畢恭畢敬。

小茶的心情是「激動，又帶點感傷」，她說從懂得棒球以來，爸爸最常講起的就是陳金鋒的事蹟，老爸平常話不多，但就愛跟小茶聊陳金鋒，成為父女的共同話題。

小布平常自稱「女漢子」，但光是閒聊今天引退賽的場面，就忍不住滴下眼淚。

小布從2012年開始看棒球，支持Lamigo，這段時間陳金鋒的上場機會比較少，不過每一次看到「鋒哥」，震撼全場的氣勢總是令人難忘。

小布說，年初鋒哥宣布要退休，對球迷來說不敢相信，也沒有想到這個球季這麼快就要過完，「就這樣過了一季，我們都還沒有看夠鋒哥打球」。

小布雖然掉眼淚，但也想起鋒哥幽默的一面。她回想季前春訓去帶球員做有氧運動，要陳金鋒抬膝時，鋒哥回她「台西在雲林」。

Amis則說，Girls跟很多球迷一樣，認識的第一個棒球員就是陳金鋒，鋒哥就好像是每個人的初戀一樣，這些年來很幸運可以在球場近距離看鋒哥打球。1050918

(中央社)