陳金鋒引退賽 蔡總統讚時代的台灣精神

今天是中華職棒Lamigo桃猿隊強打陳金鋒的引退賽，總統蔡英文在臉書盛讚陳金鋒是團結台灣的人，「鋒哥就是我們這個時代的台灣精神，謝謝你為台灣做的一切。」

天公作美，隨著馬勒卡颱風遠離，今天陳金鋒的引退賽也將順利舉行。桃猿隊提供賽前打序，陳金鋒扛第四棒，先發指定打擊。

蔡總統賽前在臉書上傳陳金鋒的照片，指出「他是超越勝負的人，他是團結台灣的人，鋒哥就是我們這個時代的台灣精神。謝謝你為台灣做的一切，今晚，讓我們再一次大聲吶喊：陳！金！鋒！」1050918

(中央社)