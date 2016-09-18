總統府：童振源將任國安會諮詢委員

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民主進步黨籍立法委員徐國勇將接任行政院發言人，總統府表示，現任發言人童振源將接任國家安全會議諮詢委員。

總統府發言人黃重諺表示，童振源將到國安會服務，童振源長期以來從事兩岸政治、經貿研究，過去也曾擔任陸委會副主委。

黃重諺說，總統蔡英文希望繼續借重童振源在這些領域的專長，邀請他擔任國安會諮詢委員；童振源將於10月1日到任。1050918

(中央社)