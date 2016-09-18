林子祥大馬開場 葉倩文大爆怪癖

香港80年代樂壇巨星林子祥昨晚在馬來西亞雲頂舉辦演唱會，太太葉倩文不僅現身合唱及熱舞以示支持，還大爆老公在家各種怪癖，惹得全場觀眾笑翻。

這場由星藝娛樂舉辦的「越唱越響40周年演唱會」入座率高達9成，闊別3年再度來到大馬舉行演唱會的林子祥，昨晚演出猶如一場懷舊大聚會。除了演繹多首他的傳唱經典，還演繹近20首在英國和美國求學時期的偶像歌曲，包括貓王、披頭四、Nat King Cole、ABBA等，讓歌迷彷彿掉入五、六十年代的回憶。

擁有「天生奇喉」音域超闊的林子祥，唱起多首經典歌曲依然高音穩定，「每一個晚上」、「分分鐘需要你」、「最愛是誰」、「在水中央」等都讓歌迷聽得入神，經典電影「黃飛鴻」主題曲「男兒當自強」更是掀起全場大合唱。

林子祥特別感謝馬來西亞歌迷，並透露當年尚未在香港走紅時，最早接受他的歌迷就是來自大馬。他唱到一半時特意下台與歌迷互動，並親切地與歌迷自拍，讓全場掀起高潮。

三年前演唱會兒子林德信曾擔任特別嘉賓，昨晚葉倩文也特意捧老公場，除了對唱經典合唱曲「選擇」及「Lemon Tree」外，葉倩文還爆料老公在家說話超級小聲，並且喜歡縫紉，還笑說演唱會服裝都是林子祥用便宜的布料改良而成，令林子祥也忍不住偷笑。

最終安可曲時林子祥邊唱著「我要走天涯」、「阿Lam日記」及「海市蜃樓」，並在葉倩文熱舞陪伴下，邊拋紀念球給觀眾，結束了這場2小時半的回顧演唱會。1050918

(中央社)