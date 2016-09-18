雙颱過境 慈濟送物資應急金助受災戶
颱風莫蘭蒂和馬勒卡接連襲台，慈濟基金會今天表示，已動員全台3000多位志工，關懷2000多戶受災鄉親，提供物資、應急金等，之後也將全力協助鄉親重建家園。
中秋節連續假期，颱風莫蘭蒂和馬勒卡接連叩門，慈濟基金會在全台各地成立災防協調中心，啟動關懷機制，備妥各項應急物資，志工也24小時值勤待命，隨時供應熱食、點心及各項民生必需品，提供各項援助。
慈濟基金會表示，颱風莫蘭蒂重創南台灣，台東縣延平鄉紅葉村更是土石流重災區，慈濟志工前往鄉親安置的武陵戒治所收容中心，即時發放生活應急金、生活包，受災戶合計26戶、138人，共發放新台幣102萬元應急金，台東志工也前往大武鄉大竹村愛國浦社區關心太麻里鄉親。
屏東部分，慈濟基金會表示，佳冬鄉燄溫村、羌園村受災嚴重，志工也挨家挨戶訪視，送上日常生活包及祝福禮，房屋損壞則送上慰助金，另外有12位志工今天從海上出發，搭船至小琉球訪視8村，協調後續的協助。
慈濟基金會表示，這次風災共動員3000多位慈濟志工，在中秋連假接力輪值，除了走入災區，關懷2000戶鄉親，也送出5000份熱食，之後也將持續關懷鄉親，全力協助受災鄉親早日重建家園。1050918
(中央社)
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