中投：日本台貿股權案流標後未再出售
中央投資公司今天表示，為清償債務所需，今年7月27日辦理公開標售日本台貿公司全部股權案開標作業，因無人投標而流標，且因不當黨產處理條例通過，未再辦理出售有關事宜。
媒體報導，國民黨於民國82年以120億日圓購買坐落於日本東京都港區的「東京貿易中心」大樓，近年來3度傳出對外出售，目前出售事宜由台貿中心積極進行，初步求售價格為45億日圓。
中央投資公司下午發布新聞稿指出，當年為配合政府拓展台日經貿交流、縮減對日貿易逆差，並協助中小企業赴日開展事業的政策，經當時投管會主委劉泰英簽奉主席李登輝同意，82年10月在東京設立「台灣貿易開發株式會社」（簡稱日本台貿），並以140億日圓購買TTD大樓。
中投說，之後因日本經濟長期蕭條，導致大樓價格大幅下跌，為反映公司實際經營狀況，日本台貿重新鑑價認列損失，並陸續辦理減資及彌補損失後，目前大樓帳面價值約33億日圓。
中投指出，今年初，中投公司為清償債務所需，並經董事會通過公開標售日本台貿公司全部股權案，並於今年7月27日辦理開標作業，但因當日無人參加投標而宣告流標，且因不當黨產處理條例通過，中投未再辦理出售有關事宜。
中投說，日本台貿公司的股權售價，經委託2家外部專業機構辦理鑑價，大樓價值約為40億至50億日圓，底價再參考鑑價金額訂定。日本台貿大樓的管理，目前皆由日本台貿公司簽約委託外部專業公司負責管理。1050918
(中央社)
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