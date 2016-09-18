F1新加坡大獎賽 羅斯柏格飆速奪桿位

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F1新加坡大獎賽擠爆濱海灣，賓士車隊車手羅斯柏格（Nico Rosberg）以1分42秒584全場最快圈速，搶下職業生涯第29個桿位。中央社記者黃自強新加坡攝 105年9月18日

2016年一級方程式（F1）賽車新航新加坡大獎賽今晚進行正式比賽，賓士車隊車手羅斯柏格昨晚飆速奪桿位，競逐F1新加坡大獎賽冠軍頭銜機會大增。

F1新加坡大獎賽昨晚在濱海灣公路賽道，進行第3場練習賽和排位賽。羅斯柏格（Nico Rosberg）昨晚以1分42秒584全場最快圈速，搶下職業生涯第29個桿位。

德國籍的羅斯柏格曾於2008年獲新加坡大獎賽亞軍，去年則獲第4名。他目前獲今年前14站大獎賽中的7站冠軍，以248分在車手排行榜中排名第2。

去年獲亞軍紅牛車隊的澳洲車手里奇東（Daniel Ricciardo），在排位賽中跑出1分43秒115獲第2名，至於曾獲新加坡大獎賽兩屆冠軍的賓士車隊英國車手韓密爾頓（Lewis Hamilton），跑出1分43秒288獲第3名。

值得一提的是，去年新加坡大獎賽的賽道曾遭人闖入，但今年則有一隻長約1到1.5公尺的不速之客蜥蜴，在昨晚練習賽中誤闖賽道，幸未釀有任何意外。

F1新加坡大獎賽擠爆濱海灣，新加坡大獎賽是今年的第15站賽事，共有來自11支車隊的22名選手參賽。1050918

(中央社)