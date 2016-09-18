漁船「嘉財發6號」後壁湖外海起火 6人跳海逃生

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東港籍漁船「嘉財發6號」疑似因電線走火整艘船起火燃燒，船上6人平安獲救。（潘建志翻攝）

東港籍漁船「嘉財發6號」下午3時許在後壁湖外海3浬處，疑似因電線走火整艘船起火燃燒，從岸上就能看到濃濃黑煙。船上包括台籍船長鄭德宗及5名印尼籍漁工緊急跳海逃生，被經過的漁船幸福滿號救起，均無傷亡。

岸巡人員接獲報案後，出動2艘海巡艇前往，4時許抵達事發現場，1艘留在現場滅火戒護，另一艘則先將嘉號6名船員接回岸上。目前失事漁船仍在燃燒，船上油並未外洩。

(中時)