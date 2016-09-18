江守山爆濾掛式咖啡不安全 毒物專家打臉！

濾掛式咖啡頗受歡迎，腎臟科醫師江守山卻爆濾掛式不安全引爭議。（江守山臉書、謝宗龍攝）

濾掛式咖啡使用方便，深受不少消費者喜愛，但腎臟科醫師江守山卻po文指，濾掛式咖啡通常都是用紙做包裝，熱水沖泡卻沒破是因加了濕強劑，而濕強劑本身就是致癌物，提醒大家注意。台北榮總、林口長庚毒物專家反駁說，從沒聽過這樣的說法，且多數濾掛式咖啡用的都是不織布，並非文中所說的紙，呼籲江守山提出文獻佐證。

江守山稱濕強劑本身就是一個致癌物，假如單純碰到熱水，濕強劑的溶解度是低的。可惜的是，咖啡本身含有醇類跟油類，而這些會把紙上濕強劑的致癌物溶解到咖啡裡。

據中央社報導，台北榮總毒物科主任楊振昌點出，江醫師未說明會釋出什麼致癌物以及釋出量。而生活中無可避免會接觸到致癌物，但致癌物會不會真的導致癌症，和種類、攝取量都有很大關係。像很多魚類都含有少量戴奧辛、汞等致癌物，但同時也有Omega-3脂肪酸等物質，可以預防心血管疾病、腦疾病、失智症等，好處遠大於壞處！

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海也表示，未聽過這樣的說法。他嘗試分析坊間某些濾掛式咖啡紙可能使用添加PAE的濕強劑，其中的「E」為環氧氯丙烷（ECH），碰到水會生成非常微量的單氯丙二醇，這是WHO公布的第2級致癌物，動物實驗中長期大量暴露會有致癌風險，但「臨床實驗中並無致癌證據」。

(集團連線報導)