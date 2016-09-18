廣播金鐘51 侯昌明林書煒首任主持
第51屆廣播金鐘獎將於10月1日於國父紀念館舉行，今年邀請道侯昌明、林書煒聯手擔任典禮主持人，這是他們第一次合作，兩人不約而同直喊「心情超興奮又緊張」。
去年林書煒第一年做廣播就入圍「綜合節目主持人」獎，她笑說，去年在台下非常緊張，今年站到舞台上，心情依舊忐忑。這次恰巧老公蔡詩萍的廣播節目也有入圍，林書煒笑說，「如果他獲獎，我會立馬走上去擁抱他。」
林書煒為了這次的主持努力做功課，除了已經著手了解各項入圍者的相關資料外，在服裝上，為了完美呈現，她進行減肥計畫，預計要瘦3公斤，要讓體重降到46公斤。
侯昌明與林書煒兩人是第一次合作，侯昌明說，「輕鬆、搞笑交給我，內涵部分就交給書煒，兩個人搭配之下，一定文武兼具。」他們表示，廣播金鐘頒獎典禮是廣播界的大事，希望將典禮營造成「同樂會」的氛圍。
另外，廣播金鐘頒獎典禮開場表演，由「編曲大師」洪敬堯統籌規劃「廣播人好聲音」，由林凡、趙之璧、賴銘偉、邵大倫、阿國等18名DJ共同演唱「明天會更好」，象徵廣播能量將持續發威，未來將以更多元的方式，帶給大家更多新聲量。1050918
(中央社)
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