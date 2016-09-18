徐國勇接政院發言人 綠委：足堪大任
民主進步黨不分區立委徐國勇今天證實，下午在與行政院長林全見面後，確定要接任行政院發言人一職。對於此人事安排，同黨立委也紛紛給予肯定，並表示應足堪大任。
民國47年出生的徐國勇，過去曾擔任過律師、教師、台北市議員等。而這次擔任民進黨不分區立委，是徐國勇第二次擔任立委，在立法院第6屆時，他就曾擔任過立委，第6屆立委任職期滿後，轉戰電視名嘴，開始在各政論節目中亮相，甚至還擔任起政論節目主持人，直到擔任第9屆立委前，才辭去主持人一職。
對於徐國勇將接任行政院發言人，民進黨立委莊瑞雄表示，徐國勇學識淵博、見識、膽識夠，也嫻熟立法部門的運作，應該足堪大任。
另一位民進黨立委王定宇也說，徐國勇了解民意與媒體，本身又俱有法律的素養，這安排是非常適當的，也期待徐國勇能做好一個橋樑的角色。
此外，由於徐國勇將進入行政院擔任發言人一職，其不分區立委的職務，將由台大醫師邱泰源接任。1050918
(中央社)
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