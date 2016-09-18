台維斯盃》楊宗樺、李冠毅守成 我克泰明年重返一級

楊宗樺第4點單打直落二對手為中華隊扳平戰局。(網協提供)

台維斯盃（Daviscup）亞大區第2級決賽，中華隊18日背水一戰迎戰地主泰國，「小胖」楊宗樺單打先以直落二擊敗艾沙羅(Pruchya Isarow)扳平，力扛最後一點的小將李冠毅，激戰4盤3比1逆轉勝馬猜拉曼諾汪(Kittipong Wachiramanowong)，順利為我國守住冠軍，明年重返亞大一級賽場。

賽前1比2落後的中華隊，18日關鍵第4點由楊宗樺出戰艾沙羅，楊宗樺不負眾望6比3、6比4扳回一城，將戰線延長到第5點。決勝第5點再度派出李冠毅，儘管首盤讓出，不過隨後倒趕2盤取得2比1領先。

雙方第4盤激戰逼入搶七決勝局，李冠毅開局取得5比2領先，7比4拿下避免夜長夢多，3比6、6比3、6比2、7比6(4)，為中華隊守住勝利，後來居上3比2逆轉勝泰國，明年重返亞大一級戰場。

(中時電子報)