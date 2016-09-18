極限跨年 挑戰24小時一日雙塔迎2017

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台灣環島極限挑戰協會首度嘗試辦理24小時單車極限挑戰賽，由彰化彥豪金屬和台中暐峰機械贊助。（謝瓊雲攝）

台灣環島極限挑戰協會首度嘗試辦理24小時單車極限挑戰賽，由彰化彥豪金屬和台中暐峰機械贊助。（謝瓊雲攝）

台灣環島極限挑戰協會首度嘗試辦理24小時單車極限挑戰賽，由彰化彥豪金屬和台中暐峰機械贊助。（謝瓊雲攝）

挑戰一日雙塔，極限單車迎新年。台灣環島極限挑戰協會在中部兩家單車零配件製造廠彥豪金屬與暐峰機械冠名贊助下，首度舉辦台灣雙塔單車520公里24小時極限挑戰賽，今年12/31上午十點從富貴角燈塔出發，預計元旦上午十點抵達鵝鑾鼻燈塔。

協會總幹事洪信成說，台北市長年初完成雙城、雙塔單車挑戰後，激勵許多自行車友，對相關路線躍躍欲試，不少單車運動規劃的雙塔路線一開放報名就秒殺。

洪信成曾為自由車國手並曾任教於明道大學自由車隊，曾有多次大型單車賽事的籌辦經驗，如台北到高雄400公里極限挑戰、前兩年的伊諾華盃單車環島48小時極限挑戰賽等。

洪信成說，台灣是自行車王國，生產的自行車享譽國際，近年騎乘單車風氣蔚為風潮，這次首創24小時雙塔挑戰，從北海岸楓林大橋沿台61線、台17線濱海道路騎乘，預計在台南段迎接2017年元旦，全程520公里，除男、女子組，另開放5人團隊報名，採接力賽制，每人騎乘104公里。

主辦單位表示，除了前三名可獲頒獎金，報名者還可獲得自行車輪胎兩條和公路車夾器，歡迎喜愛挑戰極限的車友踴躍報名。

(中時)