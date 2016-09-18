最新報告：香港辦公大樓租金仍將居全球首位
香港中通社報導，國際房地產顧問公司萊坊最新發表的2017年「全球城市報告」指出， 綜合2016年第2季前6個月的摩天大樓租金表現，香港蟬聯全球優質辦公樓租金最貴城市，平均每年每平方英呎為278.5美元，遠超排名第2位的紐約每年每平方英呎158美元的租金。由於租金與其他城市差距較大加上需求持續，預計香港於未來3至5年辦公樓租金水準仍會維持全球首位。
根據報告，雖然香港辦公樓租金水準仍會維持全球首位，但2016年第2季，香港優質辦公樓租金回報率仍是全球第二低，僅為3％。
報告指出，雖然租金回報率低和價格高昂，但中資機構過去數年於香港購入整座辦公樓的趨勢持續增加。展望將來，大陸企業赴港進駐將會成為市場需求主要的動力來源。2016年首6個月，大陸企業合共投資29億美元於香港購入辦公樓，即224億港元，佔香港辦公樓投資交易金額64％。
(工商)
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