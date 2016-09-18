卡位深港通 連續29個交易日資金淨流入港股通

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新華社報導，隨著深港通的即將上路，大陸投資者利用港股通先行「卡位」。據統計，港股通連續29個交易日呈現資金淨流入，淨流入總額接近640億元人民幣（下同）。

8月16日中國國務院正式批准「深港通實施方案」，相關細則也於當晚公佈。深港通也成為繼滬港通之後，又一聯結大陸與香港股市的跨境雙向投資途徑

大陸投資者對深港通的關注顯得相當迫切。從8月5日開始，滬港通下港股通方向出現連續29個交易日資金凈淨流入，乾淨流入總額高達近640億元。其中，8月底以來單日凈流入規模均在20億元以上。

(工商)