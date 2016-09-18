狗綁超商人看展挨轟 飼主喊冤

基隆市林姓女子將小灰狗用鐵鍊綁在超商的椅子，桌上還擺著水盆、狗食，留下紙條「主人去世貿看展 4:00回，勿餵食」，照片被放上網，引起一陣撻伐，飼主林女則出面喊冤。

有網友在臉書（Facebook）社團「爆料公社」說，「省錢也別省到這樣」、「現在店員做一大堆事，原來現在還可以包括當收容所的人」、「真的超級誇張的啦」。由於紙條上留有林女的手機號碼，林女不久後也被網友肉搜出來，她的設計工作室臉書專頁更湧入網友留言一片指責。

「真是冤枉」，林女受訪表示，昨晚就在臉書發文提到要帶狗兒去寵物店寄放，但上午發現寵物店沒開，鄰居也不方便托放，因和教授有約，趕著出門，想到平常都會把狗兒帶到超商吃飯，有時也會離開一下子，旁邊只要有人，狗兒都很乖，也不會亂叫，才會暫時把狗寄放在超商。

「我當然知道超商不能寄放小狗」，林女說，她有先知會店員取得同意，也擔心店員被罵，安排2人幫忙輪流帶狗兒去尿尿，得知照片被放上網後，立刻從台北搭計程車回到基隆，「展覽都還沒看，身上一半的錢都花在搭車」。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，從照片看來，狗兒是在安全的環境下，沒有立即危險，建議店家未來若遇到類似情況，可先試著與飼主聯繫，不宜擅自將狗兒移到他處，因為民法規定寵物屬於個人的財產，擅自帶走恐有侵占疑慮，若飼主不來帶走，則可向動保所通報。1050918

(中央社)