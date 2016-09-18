狗綁超商人看展挨轟 飼主喊冤
基隆市林姓女子將小灰狗用鐵鍊綁在超商的椅子，桌上還擺著水盆、狗食，留下紙條「主人去世貿看展 4:00回，勿餵食」，照片被放上網，引起一陣撻伐，飼主林女則出面喊冤。
有網友在臉書（Facebook）社團「爆料公社」說，「省錢也別省到這樣」、「現在店員做一大堆事，原來現在還可以包括當收容所的人」、「真的超級誇張的啦」。由於紙條上留有林女的手機號碼，林女不久後也被網友肉搜出來，她的設計工作室臉書專頁更湧入網友留言一片指責。
「真是冤枉」，林女受訪表示，昨晚就在臉書發文提到要帶狗兒去寵物店寄放，但上午發現寵物店沒開，鄰居也不方便托放，因和教授有約，趕著出門，想到平常都會把狗兒帶到超商吃飯，有時也會離開一下子，旁邊只要有人，狗兒都很乖，也不會亂叫，才會暫時把狗寄放在超商。
「我當然知道超商不能寄放小狗」，林女說，她有先知會店員取得同意，也擔心店員被罵，安排2人幫忙輪流帶狗兒去尿尿，得知照片被放上網後，立刻從台北搭計程車回到基隆，「展覽都還沒看，身上一半的錢都花在搭車」。
基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，從照片看來，狗兒是在安全的環境下，沒有立即危險，建議店家未來若遇到類似情況，可先試著與飼主聯繫，不宜擅自將狗兒移到他處，因為民法規定寵物屬於個人的財產，擅自帶走恐有侵占疑慮，若飼主不來帶走，則可向動保所通報。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。