菲華文教中心 舉辦僑務工作座談會
菲華文教服務中心今天舉辦僑務工作座談會，討論如何進行多項僑務推動事宜，包括如何配合政府新南向政策布局。
僑務工作座談會上午在位於馬尼拉華人區的菲華文教中心召開，由中華民國駐菲代表林松煥主持，僑務委員、僑務榮譽職人員、僑團負責人以及青年代表約50人出席。
林松煥表示，僑胞發言踴躍，對支持政府政策、團結僑心以及共同推動僑教工作，有很大的助益。
與會人士就諸多議題踴躍發言，包括僑務工作新挑戰、不分政治立場匯聚共識、僑界領導人世代交替、配合新南向政策深耕與布局僑社、推廣僑教、結合僑界資源促進台灣經濟、運用僑務平台展現台灣軟實力等。
有關新南向政策，僑胞們希望政府提供更多配套措施，協助旅外台商開創或拓展事業。
菲華服務中心將彙整僑胞建言，呈報僑委會討論及落實。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。