菲華文教中心 舉辦僑務工作座談會

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菲華文教服務中心今天舉辦僑務工作座談會，討論如何進行多項僑務推動事宜，包括如何配合政府新南向政策布局。

僑務工作座談會上午在位於馬尼拉華人區的菲華文教中心召開，由中華民國駐菲代表林松煥主持，僑務委員、僑務榮譽職人員、僑團負責人以及青年代表約50人出席。

林松煥表示，僑胞發言踴躍，對支持政府政策、團結僑心以及共同推動僑教工作，有很大的助益。

與會人士就諸多議題踴躍發言，包括僑務工作新挑戰、不分政治立場匯聚共識、僑界領導人世代交替、配合新南向政策深耕與布局僑社、推廣僑教、結合僑界資源促進台灣經濟、運用僑務平台展現台灣軟實力等。

有關新南向政策，僑胞們希望政府提供更多配套措施，協助旅外台商開創或拓展事業。

菲華服務中心將彙整僑胞建言，呈報僑委會討論及落實。1050918

(中央社)