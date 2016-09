第68屆艾美獎 主要入圍名單

美國電視圈盛事第68屆艾美獎頒獎典禮將於美西時間18日晚間(台北時間明天早上7時)在洛杉磯登場,以下為主要入圍名單:

●戲劇類最佳影集:

「絕命律師」(Better Call Saul)

「唐頓莊園」(Downton Abbey)

「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)

「反恐危機」(Homeland)

「紙牌屋」(House of Cards)

「駭客軍團」(Mr.Robot)

「美國諜夢」(The Americans)

●喜劇類最佳影集:

「喜新不厭舊」(black-ish)

「摩登家庭」(Modern Family)

「無為大師」(Master of None)

「矽谷群瞎傳」(Silicon Valley)

「透明家庭」(Transparent)

「我本堅強」(Unbreakable Kimmy Schmidt)

「副人之仁」(Veep)

●戲劇類最佳男主角:

凱文史貝西(Kevin Spacey)-「紙牌屋」(House of Cards)

凱爾錢德勒(Kyle Chandler)-「血脈」(Bloodline)

雷米馬利克(Rami Malek)-「駭客軍團 」(Mr.Robot)

鮑伯奧登科克(Bob Odenkirk)-「絕命律師」(Better Call Saul)

馬修瑞斯(Matthew Rhys)-「美國諜夢」(The Americans)

李佛薛伯(Liev Schreiber)-「清道夫」(Ray Donovan)

●戲劇類最佳女主角:

羅蘋萊特(Robin Wright)-「紙牌屋 」(Houseof Cards)

塔哈吉韓森(Taraji P. Henson)-「嘻哈帝國」(Empire)

薇拉戴維絲(Viola Davis)-「謀殺入門課」(How to Get Away with Murder)

克萊兒丹妮絲(Claire Danes)-「反恐危機」(Homeland)

凱莉拉塞爾(Keri Russell)-「美國諜夢」(The Americans)

塔緹安娜瑪斯蘭尼(Tatiana Maslany)-「黑色孤兒」(Orphan Black)

●喜劇類最佳男主角:

阿濟茲安薩里(Aziz Ansari)-「無為大師」(Master of None)

傑佛瑞坦伯爾(Jeffrey Tambor)-「透明家庭」(Transparent)

威廉梅西(William H. Macy)「無恥之徒」(Shameless,又譯「無恥家庭」)

威爾佛特(Will Forte) 「一個人的地球」(Last Man on Earth)

安東尼安德森(Anthony Anderson)-「喜新不厭舊」(Black-ish)

湯瑪斯密德迪契(Thomas Middleditch)- 「矽谷群瞎傳」(Silicon Valley)

●喜劇類最佳女主角:

茱莉路易絲卓佛(Julia Louis-Dreyfus)-「副人之仁」(Veep)

艾米舒默(Amy Schumer)-「艾米舒默的內心世界」(Inside Amy Schumer)

艾莉坎波(Ellie Kemper)-「我本堅強」(Unbreakable Kimmy Schmidt)

崔西艾里斯羅斯(Tracee Ellis Ross)-「喜新不厭舊」(black-ish)

蘿莉麥卡夫(Laurie Metcalf)-「銀髮失樂園」(Getting On)

莉莉湯姆琳(Lily Tomlin)-「同妻俱樂部」(Grace and Frankie)

●戲劇類最佳男配角:

喬納森班克斯(Jonathan Banks) -「絕命律師」(Better Call Saul)

班曼德森 (Ben Mendelsohn)-「血脈」(Bloodline)

基特海林頓 (Kit Harington)-「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)

彼得汀克萊傑 (Peter Dinklage)-「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)

強沃特(Jon Voight)- 「清道夫」(Ray Donovan)

邁克爾凱利(Michael Kelly)-「紙牌屋 」(House of Cards)

●戲劇類最佳女配角:

瑪姬史密斯(Maggie Smith)-「唐頓莊園」(Downton Abbey)

琳娜海莉(Lena Headey)- 「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)

艾米莉亞克拉克(Emilia Clarke) - 「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)

麥西威廉斯(Maisie Williams)- 「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)

康史坦士齊默(Constance Zimmer)-「真實之虛」(UnReal)

莫拉狄爾尼(Maura Tierney)-「婚外情」(TheAffair)

●喜劇類最佳男配角:

安德魯布瑞格(Andre Braugher)- 「神煩警察」(Brooklyn Nine-Nine)

路易安德森(Louie Anderson)-「小丑夢搖籃」(Baskets)

基根麥可奇(Keegan-Michael Key)- 「阿奇與阿皮」(Key & Peele)

泰布瑞爾(Ty Burrell)-「摩登家庭」(ModernFamily)

泰塔斯博格斯(Tituss Burgess)-「我本堅強」(Unbreakable Kimmy Schmidt)

托尼海爾(Tony Hale)-「副人之仁」(Veep)

麥特華爾希(Matt Walsh)-「副人之仁」(Veep)

●喜劇類最佳女配角:

妮希奈許(Niecy Nash)-「銀髮失樂園」(Getting On)

朱迪斯賴特(Judith Light)- 「透明家庭」(Transparent)

艾莉森珍妮(Allison Janney)- 「極品老媽」(Mom)

凱特麥金儂(Kate McKinnon)-「週六夜現場」(Saturday Night Live)

蓋比荷芙曼(Gaby Hoffmann)- 「透明家庭」(Transparent)

安娜克倫斯基(Anna Chlumsky)-「副人之仁」(Veep)。1040918

(中央社)