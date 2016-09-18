第68屆艾美獎 主要入圍名單
美國電視圈盛事第68屆艾美獎頒獎典禮將於美西時間18日晚間（台北時間明天早上7時）在洛杉磯登場，以下為主要入圍名單：
●戲劇類最佳影集：
「絕命律師」（Better Call Saul）
「唐頓莊園」（Downton Abbey）
「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）
「反恐危機」（Homeland）
「紙牌屋」（House of Cards）
「駭客軍團」（Mr.Robot）
「美國諜夢」（The Americans）
●喜劇類最佳影集：
「喜新不厭舊」（black-ish）
「摩登家庭」（Modern Family）
「無為大師」（Master of None）
「矽谷群瞎傳」（Silicon Valley）
「透明家庭」（Transparent）
「我本堅強」（Unbreakable Kimmy Schmidt）
「副人之仁」（Veep）
●戲劇類最佳男主角：
凱文史貝西（Kevin Spacey）－「紙牌屋」（House of Cards）
凱爾錢德勒（Kyle Chandler）－「血脈」（Bloodline）
雷米馬利克（Rami Malek）－「駭客軍團 」（Mr.Robot）
鮑伯奧登科克（Bob Odenkirk）－「絕命律師」（Better Call Saul）
馬修瑞斯（Matthew Rhys）－「美國諜夢」（The Americans）
李佛薛伯（Liev Schreiber）－「清道夫」（Ray Donovan）
●戲劇類最佳女主角：
羅蘋萊特（Robin Wright）－「紙牌屋 」（Houseof Cards）
塔哈吉韓森（Taraji P. Henson）－「嘻哈帝國」（Empire）
薇拉戴維絲（Viola Davis）－「謀殺入門課」（How to Get Away with Murder）
克萊兒丹妮絲（Claire Danes）－「反恐危機」（Homeland）
凱莉拉塞爾（Keri Russell）－「美國諜夢」（The Americans）
塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）－「黑色孤兒」（Orphan Black）
●喜劇類最佳男主角：
阿濟茲安薩里（Aziz Ansari）－「無為大師」（Master of None）
傑佛瑞坦伯爾（Jeffrey Tambor）－「透明家庭」（Transparent）
威廉梅西（William H. Macy）「無恥之徒」（Shameless，又譯「無恥家庭」）
威爾佛特（Will Forte） 「一個人的地球」（Last Man on Earth）
安東尼安德森（Anthony Anderson）－「喜新不厭舊」（Black-ish）
湯瑪斯密德迪契（Thomas Middleditch）－ 「矽谷群瞎傳」（Silicon Valley）
●喜劇類最佳女主角：
茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）－「副人之仁」（Veep）
艾米舒默（Amy Schumer）－「艾米舒默的內心世界」（Inside Amy Schumer）
艾莉坎波（Ellie Kemper）－「我本堅強」（Unbreakable Kimmy Schmidt）
崔西艾里斯羅斯（Tracee Ellis Ross）－「喜新不厭舊」（black-ish）
蘿莉麥卡夫（Laurie Metcalf）－「銀髮失樂園」（Getting On）
莉莉湯姆琳（Lily Tomlin）－「同妻俱樂部」（Grace and Frankie）
●戲劇類最佳男配角：
喬納森班克斯（Jonathan Banks） －「絕命律師」（Better Call Saul）
班曼德森 （Ben Mendelsohn）－「血脈」（Bloodline）
基特海林頓 （Kit Harington）－「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）
彼得汀克萊傑 （Peter Dinklage）－「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）
強沃特（Jon Voight）－ 「清道夫」（Ray Donovan）
邁克爾凱利（Michael Kelly）－「紙牌屋 」（House of Cards）
●戲劇類最佳女配角：
瑪姬史密斯（Maggie Smith）－「唐頓莊園」（Downton Abbey）
琳娜海莉（Lena Headey）－ 「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）
艾米莉亞克拉克（Emilia Clarke） － 「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）
麥西威廉斯（Maisie Williams）－ 「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）
康史坦士齊默（Constance Zimmer）－「真實之虛」（UnReal）
莫拉狄爾尼（Maura Tierney）－「婚外情」（TheAffair）
●喜劇類最佳男配角：
安德魯布瑞格（Andre Braugher）－ 「神煩警察」（Brooklyn Nine-Nine）
路易安德森（Louie Anderson）－「小丑夢搖籃」（Baskets）
基根麥可奇（Keegan-Michael Key）－ 「阿奇與阿皮」（Key & Peele）
泰布瑞爾（Ty Burrell）－「摩登家庭」（ModernFamily）
泰塔斯博格斯（Tituss Burgess）－「我本堅強」（Unbreakable Kimmy Schmidt）
托尼海爾（Tony Hale）－「副人之仁」（Veep）
麥特華爾希（Matt Walsh）－「副人之仁」（Veep）
●喜劇類最佳女配角：
妮希奈許（Niecy Nash）－「銀髮失樂園」（Getting On）
朱迪斯賴特（Judith Light）－ 「透明家庭」（Transparent）
艾莉森珍妮（Allison Janney）－ 「極品老媽」（Mom）
凱特麥金儂（Kate McKinnon）－「週六夜現場」（Saturday Night Live）
蓋比荷芙曼（Gaby Hoffmann）－ 「透明家庭」（Transparent）
安娜克倫斯基（Anna Chlumsky）－「副人之仁」（Veep）。1040918
(中央社)
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