第68屆艾美獎 主要入圍名單

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我要評比

美國電視圈盛事第68屆艾美獎頒獎典禮將於美西時間18日晚間（台北時間明天早上7時）在洛杉磯登場，以下為主要入圍名單：

●戲劇類最佳影集：

「絕命律師」（Better Call Saul）

「唐頓莊園」（Downton Abbey）

「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）

「反恐危機」（Homeland）

「紙牌屋」（House of Cards）

「駭客軍團」（Mr.Robot）

「美國諜夢」（The Americans）

●喜劇類最佳影集：

「喜新不厭舊」（black-ish）

「摩登家庭」（Modern Family）

「無為大師」（Master of None）

「矽谷群瞎傳」（Silicon Valley）

「透明家庭」（Transparent）

「我本堅強」（Unbreakable Kimmy Schmidt）

「副人之仁」（Veep）

●戲劇類最佳男主角：

凱文史貝西（Kevin Spacey）－「紙牌屋」（House of Cards）

凱爾錢德勒（Kyle Chandler）－「血脈」（Bloodline）

雷米馬利克（Rami Malek）－「駭客軍團 」（Mr.Robot）

鮑伯奧登科克（Bob Odenkirk）－「絕命律師」（Better Call Saul）

馬修瑞斯（Matthew Rhys）－「美國諜夢」（The Americans）

李佛薛伯（Liev Schreiber）－「清道夫」（Ray Donovan）

●戲劇類最佳女主角：

羅蘋萊特（Robin Wright）－「紙牌屋 」（Houseof Cards）

塔哈吉韓森（Taraji P. Henson）－「嘻哈帝國」（Empire）

薇拉戴維絲（Viola Davis）－「謀殺入門課」（How to Get Away with Murder）

克萊兒丹妮絲（Claire Danes）－「反恐危機」（Homeland）

凱莉拉塞爾（Keri Russell）－「美國諜夢」（The Americans）

塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）－「黑色孤兒」（Orphan Black）

●喜劇類最佳男主角：

阿濟茲安薩里（Aziz Ansari）－「無為大師」（Master of None）

傑佛瑞坦伯爾（Jeffrey Tambor）－「透明家庭」（Transparent）

威廉梅西（William H. Macy）「無恥之徒」（Shameless，又譯「無恥家庭」）

威爾佛特（Will Forte） 「一個人的地球」（Last Man on Earth）

安東尼安德森（Anthony Anderson）－「喜新不厭舊」（Black-ish）

湯瑪斯密德迪契（Thomas Middleditch）－ 「矽谷群瞎傳」（Silicon Valley）

●喜劇類最佳女主角：

茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）－「副人之仁」（Veep）

艾米舒默（Amy Schumer）－「艾米舒默的內心世界」（Inside Amy Schumer）

艾莉坎波（Ellie Kemper）－「我本堅強」（Unbreakable Kimmy Schmidt）

崔西艾里斯羅斯（Tracee Ellis Ross）－「喜新不厭舊」（black-ish）

蘿莉麥卡夫（Laurie Metcalf）－「銀髮失樂園」（Getting On）

莉莉湯姆琳（Lily Tomlin）－「同妻俱樂部」（Grace and Frankie）

●戲劇類最佳男配角：

喬納森班克斯（Jonathan Banks） －「絕命律師」（Better Call Saul）

班曼德森 （Ben Mendelsohn）－「血脈」（Bloodline）

基特海林頓 （Kit Harington）－「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）

彼得汀克萊傑 （Peter Dinklage）－「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）

強沃特（Jon Voight）－ 「清道夫」（Ray Donovan）

邁克爾凱利（Michael Kelly）－「紙牌屋 」（House of Cards）

●戲劇類最佳女配角：

瑪姬史密斯（Maggie Smith）－「唐頓莊園」（Downton Abbey）

琳娜海莉（Lena Headey）－ 「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）

艾米莉亞克拉克（Emilia Clarke） － 「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）

麥西威廉斯（Maisie Williams）－ 「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）

康史坦士齊默（Constance Zimmer）－「真實之虛」（UnReal）

莫拉狄爾尼（Maura Tierney）－「婚外情」（TheAffair）

●喜劇類最佳男配角：

安德魯布瑞格（Andre Braugher）－ 「神煩警察」（Brooklyn Nine-Nine）

路易安德森（Louie Anderson）－「小丑夢搖籃」（Baskets）

基根麥可奇（Keegan-Michael Key）－ 「阿奇與阿皮」（Key & Peele）

泰布瑞爾（Ty Burrell）－「摩登家庭」（ModernFamily）

泰塔斯博格斯（Tituss Burgess）－「我本堅強」（Unbreakable Kimmy Schmidt）

托尼海爾（Tony Hale）－「副人之仁」（Veep）

麥特華爾希（Matt Walsh）－「副人之仁」（Veep）

●喜劇類最佳女配角：

妮希奈許（Niecy Nash）－「銀髮失樂園」（Getting On）

朱迪斯賴特（Judith Light）－ 「透明家庭」（Transparent）

艾莉森珍妮（Allison Janney）－ 「極品老媽」（Mom）

凱特麥金儂（Kate McKinnon）－「週六夜現場」（Saturday Night Live）

蓋比荷芙曼（Gaby Hoffmann）－ 「透明家庭」（Transparent）

安娜克倫斯基（Anna Chlumsky）－「副人之仁」（Veep）。1040918

(中央社)