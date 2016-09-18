三星Note7停售 南韓19日起可換新機

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在三星Note7傳出電池爆炸爭議後，南韓手機行銷部門今天表示，三星電子將從19日起透過3大電信營運商－－SK電訊、KT、LG U+，為Galaxy Note7用戶更換新手機。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，Galaxy Note7在南韓國內的銷量約為40萬支，據預測，要求退款的用戶較少，絕大多數用戶將要求更換新手機。

三星電子計劃，本月底前將向3大營運商提供4萬支Galaxy Note7新產品，為用戶更換新品後再重啟銷售。預購用戶當中，尚未收到產品的用戶可從26日起購買新品。

南韓三星電子曾於本月10日透過線上Newsroom向使用Galaxy Note 7智慧手機的南韓和美國消費者提出警告，「禁止使用Galaxy Note 7手機。」

南韓國土交通部也於10日發出聲明指出，使用三星Galaxy Note 7智慧手機的消費者，在機艙內務必關閉電源，甚至不得充電。

同時，南韓國土交通部還下令禁止利用航空機託運三星Galaxy Note 7智慧手機。

南韓國土交通部也要求航空公司徹底安檢乘客的手提或託運行李。1050918

(中央社)