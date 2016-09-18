菲國留台僑胞中秋聯歡 大玩「搏中秋」

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菲律賓留台校友聯誼會今天聚餐慶祝中秋佳節，中華民國駐菲代表林松煥也與僑胞們玩起「搏中秋」擲骰子遊戲，而且拿下「狀元」彩。

聯誼餐會中午於馬尼拉華人區的菲華商聯總會大禮堂舉辦，由常務理事柯孫國擔任主席，早年到台灣完成高等教育的僑胞們攜子帶孫，歡敘多年同窗情誼，氣氛熱烈。

中華民國駐菲代表林松煥、僑務組長吳學誠、秘書黃鳳嬌以及多名僑教替代役役男，也到場同樂。

聚餐後，現場人士承襲閩南地區習俗，玩起「搏中秋」，求個好彩頭，林松煥第2次擲骰子即拿下「狀元」，運勢極旺。

「搏中秋」又稱「搏狀元」，是菲國僑胞們每逢中秋節必玩的遊戲。參加者圍成一桌，在大碗公裡擲骰子博彩，以古時科舉制度的秀才、舉人、進士、探花、榜眼、狀元為彩名，骰子點數組合來決定彩品大小。

金門地區也有類似習俗。

1950至1960年代期間，許多菲國僑胞到台灣求學，返菲後為保持聯繫而成立聯誼會，每逢佳節一同聚餐敘舊，現約有100名會員。

柯孫國說，大家從台灣畢業返菲迄今已有數10年，還能聚在一起實屬難得，希望大家珍惜這樣的情誼。

他也感慨，新一代僑胞赴台求學者逐漸減少，希望昔日同窗們鼓勵子孫到台灣深造，或是短期學習華文。

林松煥向僑胞們重申，政黨輪替在民主國家是很正常的現象，中華民國僑務政策不會改變，對僑胞的服務只會提升，不會減少。1050918

(中央社)