鋒炮引退 總統蔡英文PO文獻祝福
「台灣巨炮」陳金鋒，絕對是台灣球迷心中的指標球員，而今日桃猿與義大的比賽也是鋒哥的引退戰，台灣球迷們無不不感謝這位棒壇英雄隊棒壇的貢獻及付出，也紛紛表達不捨與至高敬意，當中包括總統蔡英文在內。
今是陳金鋒引退的大日子，全國球迷都無不要爭睹這位棒壇英雄引退的這一刻，連總統蔡英文也不例外，蔡總統稍早在個人臉書Po文，向這位台灣巨炮表達敬意：「他(陳金鋒)是超越勝負的人，他是團結台灣的人，鋒哥就是我們這個時代的台灣精神。謝謝你為台灣做的一切，今晚，讓我們再一次大聲吶喊：陳！金！鋒！」
Lamigo桃猿今與義大犀牛進行3連戰的第2場比賽，這是關係到2隊爭奪下半季「冠軍戰」的關鍵，「巨炮」陳金鋒也擔任桃猿此役的第4棒，將帶領球隊與義大進行這關鍵的割喉戰。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。