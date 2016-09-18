鋒炮引退 總統蔡英文PO文獻祝福

蔡英文臉書PO文，對台灣棒壇英雄-陳金鋒表達祝福與感謝。(圖/擷自蔡英文臉書)

鋒炮引退賽，球團稍早為陳金鋒進行揭像儀式。(陳怡誠攝)

「台灣巨炮」陳金鋒，絕對是台灣球迷心中的指標球員，而今日桃猿與義大的比賽也是鋒哥的引退戰，台灣球迷們無不不感謝這位棒壇英雄隊棒壇的貢獻及付出，也紛紛表達不捨與至高敬意，當中包括總統蔡英文在內。

今是陳金鋒引退的大日子，全國球迷都無不要爭睹這位棒壇英雄引退的這一刻，連總統蔡英文也不例外，蔡總統稍早在個人臉書Po文，向這位台灣巨炮表達敬意：「他(陳金鋒)是超越勝負的人，他是團結台灣的人，鋒哥就是我們這個時代的台灣精神。謝謝你為台灣做的一切，今晚，讓我們再一次大聲吶喊：陳！金！鋒！」

Lamigo桃猿今與義大犀牛進行3連戰的第2場比賽，這是關係到2隊爭奪下半季「冠軍戰」的關鍵，「巨炮」陳金鋒也擔任桃猿此役的第4棒，將帶領球隊與義大進行這關鍵的割喉戰。

(中時電子報)