獅象大戰 布魯斯先發對決江忠誠

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統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，第二場比賽，統一獅由布魯斯登板先發。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，第二場比賽中信兄弟派出江忠誠（見圖）主投。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，第二場比賽，統一獅由布魯斯登板先發，而中信兄弟則派出江忠誠主投。

(中時)