「現在只敢不露臉配音！」 昔童星出書訴爆紅引退原因

昔日童星瑪拉威爾森因演出《小魔女》爆紅。（圖／取材自網路）

90年代紅極一時的知名童星瑪拉威爾森（Mara Wilson），曾演出電影《小魔女》（Matilda）、《窈窕奶爸》（Mrs. Doubtfire）等片爆紅，活靈活現的大眼睛讓她深受觀眾喜愛，未料她卻選在當紅之際退出演藝圈。現年29歲的她是個部落客、全職作家，近日將出版自傳訴說當年的心路歷程，更痛訴成名後所帶給她的困擾與影響，讓粉絲心疼不已。

瑪拉威爾森日前將出版自傳《Where Am I Now》，透過她最喜歡的文字創作，向大眾近年生活，還有過去童星時期的心境轉折，擁有一頭黑髮、水汪汪大眼的她，模樣非常討喜，而她在長大後樣貌與過去相差無幾，可以說是眾多童星中，少數未因歲月「走鐘」的代表之一 ，但不為人知的是，她其實對於自己的外貌非常自卑，在看見其他同齡、或年長幾歲的童星逐漸擺脫稚齡，轉趨於性感、成熟時，瑪拉威爾森更顯沒自信，甚至起了動刀整型的念頭。

瑪拉威爾森在爆紅之際卻選擇退出演藝圈，近日她將出書訴說心路歷程。（圖／取材自網路、達志影像）

瑪拉威爾森之所以會對「轉大人」帶來的變化所困惑，是因為她的母親很早就病逝，讓她在演藝圈這樣充滿激烈競爭的環境底下，失去未來的方向，印象最深刻的是有次在拍戲現場，有名工作人員趁空檔，委婉的提醒身體已經出現第二性徵、但卻豪不自覺的瑪拉威爾森該穿上內衣，這才使她意識到自己已然進入青春期，結果身邊的人都注意到了，卻唯獨她在狀況外，這件事也在她心裡留下疙瘩。

身體的變化成為他人討論的焦點，讓瑪拉威爾森很不好受，但真正讓她選擇退出演藝圈的，是有名男性狂粉寄信告訴她，他有多迷戀她的雙腳、甚至止不住想親吻她的衝動，這使瑪拉威爾森再也無法承受，下定決心回到正常人生活。直到今天仍有不少相關「當年的童星」文章出現，總是被提到的瑪拉威爾森，直言童星這個身分宛如「詛咒」不斷纏著她，雖然她已能堅強面對外界聲音，但現在的她唯一能做的演藝工作，只剩躲在錄音室「不露臉配音」而已。

(中時電子報)