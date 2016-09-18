馬英九探余光中 相談40分鐘

我要評比

前總統馬英九今天下午南下高雄登門拜訪詩人余光中，雙方相談約40分鐘，現場不開放採訪。馬英九離去時還與守候的媒體合影，展現親民作風。

馬英九受訪說，他與余光中是老朋友，雙方相談甚歡，隨便聊。余光中身體還不錯。

馬英九總統任內曾登門拜訪余光中多次，一次還向余光中祝壽。

馬英九稍早還搭乘高雄輕軌，體驗高市綠能交通建設成果，上午在高雄圓山飯店出席全國幼鐸獎頒獎典禮。馬英九這次高雄行頗為低調，除馬辦及維安人員隨行外，並無政壇人士隨行。1050918

(中央社)