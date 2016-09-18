中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
發布時間：１０５年 ９月１８日１６時３０分
＊臺灣北部海面 １９日 偏北風 ８至９陣風１１級晨轉７至８陣風１０級下 午再轉５至６雷雨區陣風９級 猛浪轉大浪 多雲局 部陣雨或雷雨 ２０日 偏北轉東北風 ５至６雷雨區陣風９級 大浪 多雲 局部陣雨或雷雨 ２１日 東北風 ５至６雷雨區陣風９級 大浪 多雲局部陣 雨或雷雨
＊臺灣東北部海面 １９日 偏北風 ６至７雷雨區陣風１０級晨轉５至６雷雨區 陣風９級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２０日 偏北轉東北風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２１日 東北風 ５至６雷雨區陣風９級晨轉４至５雷雨區陣 風８級 大浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊臺灣東南部海面 １９日 東北風 ５至６雷雨區陣風９級晨轉４至５雷雨區陣 風８級晚再轉５至６雷雨區陣風９級 大浪 多雲局 部陣雨或雷雨 ２０日 東北風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲 局部陣雨或雷雨 ２１日 東北風 ５至６雷雨區陣風９級下午轉４至５雷雨區 陣風８級 大浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊臺灣海峽北部 １９日 東北風 ４至５雷雨區陣風８級下午轉６至７雷雨區 陣風１０級 中浪轉大浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２０日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級 大浪 多雲局部 陣雨或雷雨 ２１日 東北風 ６至７雷雨區陣風１０級上午轉５至６雷雨 區陣風９級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊臺灣海峽南部 １９日 東北風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉４級以下雷雨區 陣風８級下午再轉４至５雷雨區陣風８級 中浪轉小 浪再轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２０日 東北風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉５至６雷雨區陣 風９級 中浪轉大浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２１日 東北風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲 局部陣雨或雷雨
(中央社)
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