柯震東演活工人 在工廠吃飯睡覺1年

台灣導演趙德胤新片「再見瓦城」日前在多倫多影展參加北美首映，導演透露，主演柯震東與吳可熙為演活工人樣貌，接受長達一年的嚴苛訓練，跟著工廠工人一起工作、吃飯、睡覺。

「再見瓦城」日前在威尼斯影展奪下大獎，馬上趕往多倫多影展參加北美首映，導演趙德胤作品曾在美國紐約翠貝卡影展、加拿大蒙特婁影展參展，在北美地區累積不少影迷，該片在多倫多影展5場放映後，全部爆滿。

男女主角柯震東、吳可熙在電影當中，飾演泰國工廠裡的工人。映後觀眾問起導演，「柯震東、吳可熙是真的工人嗎？」聽到他們接受長達一年的嚴苛訓練，跟著工廠工人一起工作、吃飯、睡覺，觀眾不敢置信地繼續問，「他們在訓練過程沒跟你吵架嗎？有沒有逃跑罷演？」導演笑著回，「他們準備了一年，不會白白浪費時間，而且臨演個個很搶戲，隨時準備變成男女主角。」

有趣的是，美國媒體「滾石」雜誌（Rolling Stone）影評人聽完欲罷不能，路上攔截趙德胤，拉他去酒吧喝酒，想一解片中疑惑。他們好奇，如何改造偶像柯震東化身工人，並讚賞吳可熙的表演像是「翻轉幸福」裡的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），將堅強的女性演得非常有說服力。聽到吳可熙被導演送去餐廳洗碗半年，他們笑著說，「好萊塢大牌都該被你送到緬甸洗碗。」。

「再見瓦城」是一部跨國製作的愛情電影，描述蓮青（吳可熙飾）偷渡到泰國打工認識阿國（柯震東飾），兩人相濡以沫、日久生情，男孩想要與女孩回家鄉長相廝守、女孩卻想去台灣，彼此相愛但夢想、價值觀卻分歧，漸漸走向令人心碎的淒美愛情。

「再見瓦城」後續將在釜山影展亞洲首映及金馬影展閉幕放映，並於12月9日在台上映。1050918

(中央社)