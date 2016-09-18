漁船後壁湖外海失火 6船員跳海被救

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屏東縣東港籍漁船「嘉財發6號」今天下午3時許在屏東恆春後壁湖外海，疑電線走火起火燃燒，船長與5名印尼船員跳海逃生被他船救起，6人全平安。

漁船距後壁湖漁港3浬，冒出的濃濃白煙及後續大火燃燒的黑煙，岸上都看得到，恆春海巡隊表示，漁船疑似電線走火，船長及5名印尼籍漁工跳海逃生，被在附近海域作業的「幸福滿」號漁船救起。

恆春海巡隊接獲民眾報案後，派2艘船艇救援，1艘在現場滅火，1艘將船長和船員載回岸上。1050918

(中央社)