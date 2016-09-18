代打1打點安打 張志豪強勢回歸

張志豪18日對戰獅隊代打揮出1打點安打。(中時資料照片，范揚光攝)

中信兄弟外野手張志豪從7月31日出戰桃猿隊後，因傷下放二軍休養，今（18）日他在對戰統一獅的7局下首度傷後復出，代打擊出1打點安打，熬過「7x7」49天宣示強勢回歸。

張志豪傷後復出一軍比賽的第1個打席就是1打點安打，張志豪表示，把球帶進來一點再出棒，球帶來就有機會。

對於休息了一段日子再度出賽的感覺，張志豪表示，太久沒有比賽，揮棒有點「卡卡的」，不過，第1球之後就比較能夠專注。

張志豪傷後復出沒有違和感，他認為，雖然二軍也有出賽，但是二軍的臨場感覺與投手球速與一軍比賽不一樣，「經過1場比賽我就能適應了。」

(中時電子報)