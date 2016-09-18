莫蘭蒂重創南台灣 學校災損5.5億元
莫蘭蒂颱風重創南台灣，根據教育部今天的最新統計，共有694所學校受損，災損總金額達5.51億元，其中，高雄市有312校受創、災損2.76億元，是全國學校災情最慘重的縣市。
教育部表示，這次受災的694所學校中，包含國小418校、國中115校、高中60校、高職26校、大專19校、幼兒園52所、3個館所及1個教育局所管轄的體育館，其中高雄市有312校最多，其次是屏東縣147校及台南市132校。
以縣市區分，高雄市學校災損2.76億元最多，其次是屏東縣有1.83億元，第3名則是金門縣5938萬元。個別學校災損方面，金門縣金湖國中3899萬元最多，中山大學3533萬元次之，屏東縣恆春國中1920萬元居第3名。此外，高雄市教育局管轄的立德棒球場等體育場館也損失4000萬元。
(中時)
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