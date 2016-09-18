錯過先發鋒哥引退賽 黃亦志直呼可惜　

義大先發投手黃亦志，今原定引退賽先發，可惜午場因雨延賽，經由教練團安排換上藍斯佛，黃亦志與引退賽先發擦身而過。 (中時資料照 鄭任南攝)

義大犀牛小將原定今晚陳金鋒引退賽將扛下先發，可惜因午場取消，所以教練團更動先發投手換上藍斯佛，黃亦志表示，心裡覺得有點可惜，不過還是尊重教練團的安排。

黃亦志說，自己從小就很喜歡陳金鋒，進入職棒後，在今年春訓首次與陳金鋒對決，心裡相當感動，慶幸也能夠處在陳金鋒這個時代；兩人也曾在例行賽留下對決紀錄，陳金鋒3打數擊出2支安打略勝一籌。

今天是陳金鋒引退賽，不過黃亦志不會登板，他回應，就是好好為下一場出賽做準備，所以不會中繼上場，賽前葉總也與他討論投球動作，期盼能夠更加穩定，黃亦志也在這個難得日子中向陳金鋒獻上祝福，他期盼，不管陳金鋒未來是繼續在球場，還是轉往其他地方發展，都一定會有很好的結果。

(中時電子報)