錯過先發鋒哥引退賽 黃亦志直呼可惜
義大犀牛小將原定今晚陳金鋒引退賽將扛下先發，可惜因午場取消，所以教練團更動先發投手換上藍斯佛，黃亦志表示，心裡覺得有點可惜，不過還是尊重教練團的安排。
黃亦志說，自己從小就很喜歡陳金鋒，進入職棒後，在今年春訓首次與陳金鋒對決，心裡相當感動，慶幸也能夠處在陳金鋒這個時代；兩人也曾在例行賽留下對決紀錄，陳金鋒3打數擊出2支安打略勝一籌。
今天是陳金鋒引退賽，不過黃亦志不會登板，他回應，就是好好為下一場出賽做準備，所以不會中繼上場，賽前葉總也與他討論投球動作，期盼能夠更加穩定，黃亦志也在這個難得日子中向陳金鋒獻上祝福，他期盼，不管陳金鋒未來是繼續在球場，還是轉往其他地方發展，都一定會有很好的結果。
(中時電子報)
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