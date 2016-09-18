海外NGO若撤出大陸　台灣角色更關鍵

－大陸NGO新法衝擊專題之四中國大陸明年將實施對境外非政府組織（NGO）管理法，有專家指出，部分歐美NGO可能因此撤出大陸，而台灣因地利和語言之便，有機會在大陸NGO發展上扮演更關鍵角色。

不少政府對NGO及境外NGO來本國發展都有複雜的情緒。NGO研究者李晏榛告訴中央社記者，中國大陸不是唯一對境外NGO活動提出限制的國家，柬埔寨、印度等國都對本土NGO和國外合作提出嚴格的管理規定。

李晏榛說，近年來全球多地公民社會的意識提高，對權威形成挑戰，政府也較為警覺，而NGO和公民社會發展密切相關，成為政府關注對象。

上海社會科學院科研處副研究員湯蘊懿在去年11月的世界中國學論壇上發表論文時說，1990年代許多海外NGO進入中國，大陸本土的NGO也增多，深入各領域，政府感到掌控有限，後來前蘇聯國家發生「顏色革命」，官方對NGO的戒心隨之增強。

然而，2000年後，大陸政府面臨轉型，包辦一切的「大政府」沒有效率也不可能存在，政府必須懂得善用民間力量來解決社會問題。

NGO類別廣，有服務、研究、倡議、維權等不同類型。政府一方面需要服務型NGO來協助完成許多社會工作，一方面又不願意維權或倡議型NGO對自己的執政形成挑戰，因此形成了扶持和打壓不同特定類型NGO的現象。

大陸政府經常在披露一些「有問題」的工人或律師團體後，指責它們接受境外資金，於是在一般老百姓心目中創造出一個形象：這些組織接受境外指使傷害自己的國家。

但大陸多數民間組織募款困難，何況是與弱勢維權有關的項目，有組織提供經費申請，何樂而不為？

北京反歧視組織「益仁平」成員陸軍告訴中央社記者，維權倡議型的NGO並不是刻意與政府作對，譬如推動愛滋病患權益，暴露地方政府處理愛滋病不力，短期來看揭露政府管理弊病，長期來看是為了推動國家社會更好，並協助解決社會問題，「政府的眼光要放遠」。

陸軍也說，在地NGO與國外組織的關係不只是金錢資助而已，也能學習海外組織較成熟的管理運作模式，促使自身茁壯。但是，明年元旦實施的「境外非政府組織境內活動管理法」，將對此產生衝擊。

由於新法對海外NGO在大陸的註冊、活動辦理、資金使用都有較嚴格的規定，台灣某家教育服務類的NGO成員告訴中央社記者，凡是有在大陸推動工作計畫的境外NGO，大家都「人心惶惶」，部分組織也選擇離開大陸。

「這其實是台灣NGO的契機，」李晏榛說，大陸NGO的成員經常到台灣和香港交流，尤以社區營造、兒童保護為主，近年則致力於社工人才培養，台灣在這些方面的法律、制度和實物經驗都相對成熟。

台灣有地利與語言之便，透過自由行，大陸NGO人士就可方便來台與同業互動。李晏榛認為，台灣的NGO可在大陸相關發展上扮演一定角色，彌補一些歐美NGO離去的不足。

她也強調，兩岸NGO的學習是雙向的，大陸NGO這幾年在青年發展、教育方面都做得很不錯，譬如北京市西部陽光農村發展基金會，就在農村支援教育、師資培訓等方面展現很好的成果，其社會創新的做法值得台灣NGO學習。

李晏榛認為，從國家發展來說，外來非政府機構本來就是過渡，建立自己的公民社會終究要靠本土組織。但以中國大陸現在的情況，國際NGO若慢慢撤出後，是否能讓本土的NGO得到成長茁壯，「很難講」，畢竟人才、資金、法規等都是NGO發展所需的土壤。1050918

(中央社)