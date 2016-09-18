對決一朗 回洋基主場 王建民本季驚奇

台灣旅美投手王建民本季重返大聯盟，但今天被皇家宣布指定轉讓，球季可能提前結束，王建民本季對決鈴木一朗、回洋基主場，和老友寒暄的畫面，讓球迷驚奇連連。

相隔900多天的日子，王建民於本季再度站上大聯盟投手丘，目前出賽38場，雖然上場角色都是中繼、後援，但戰績卻是6勝0敗，投了53.1局，防禦率4.22。

有美國媒體曾分析，王建民比想像中的還要好，也有報導他是2016年最成功的小聯盟簽約。

今年5月堪薩斯皇家隊前往紐約洋基主場作客，也是王建民在2009年7月後，再度踏上洋基球場的投手丘，由於王建民曾是洋基的主力投手之一，當然也引來紐約媒體「懷舊」。

此外，王建民和鈴木一朗這2位亞洲頂尖球員，過去分屬洋基、西雅圖水手時就有對決紀錄，隨著王建民受傷、下放小聯盟、轉隊，而鈴木一朗也換東家。

皇家8月底前往邁阿密馬林魚作客時，也是相隔8年兩人再度對決，當時王建民被鈴木一朗敲出內野安打。

而王建民在洋基時期的「同梯麻吉」卡諾（Robinson Cano）如今轉戰水手，王建民和卡諾曾於7月在球場中敘舊，這畫面也勾起許多球迷的記憶。

王建民在8月底被皇家放進15天傷兵名單，今天被宣布指定轉讓，本季可能就此提前結束，但東山再起的表現，讓球迷直呼驚奇。

王建民經紀人張嘉元指出，皇家非常感謝王建民這季的優質表現，王建民也感激皇家給他機會證明自己，至於接下來的動向，等以後再說。1050918

(中央社)