藍縣市長登陸拚觀光 高市盼勿政治操作

我要評比

藍營縣市長登陸招攬陸客，高雄市新聞局長丁允恭今天說，發展觀光全世界旅客都該爭取，市長陳菊也為爭取觀光客走訪許多國家，但要避免淪為政治議題操作而模糊行銷觀光本質。

他表示，台灣的旅行品質提升，杜絕「一條龍」，並強化服務水準、安全性與可靠度，更是未來拚觀光最應致力的方向。1050918

(中央社)