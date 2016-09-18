徐國勇接發言人 國民黨：換湯不換藥

國民黨文傳會副主委洪孟楷今天說，蔡政府在風災及連假間撤換行政院發言人，擺明是想暗渡陳倉，但換了位長期主持偏綠節目、又是律師爭辯到底性格的徐國勇，根本換湯不換藥。

行政院下午發表聲明，行政院發言人童振源另有任用，10月1日起行政院發言人一職由民進黨籍立委徐國勇接任。

洪孟楷對此表示，換湯不換藥，根本不是對症下藥；蔡政府沒有搞清楚政府發言人要的不是與民爭論、強詞奪理，而是把政府方向、政策說明清楚。

洪孟楷指出，難道蔡總統開始學前總統陳水扁的老路？把學者換成深綠人士，從信誓旦旦的全民總統變成偏鋒總統？蔡總統難道向派系妥協了嗎？

他認為，如果不能對症下藥，無法看清這4個多月來民調已經下滑，跌破死亡交叉，還是把人民、媒體當成哄騙的對象，只是想派位能言善道的律師來「說服」每個反對聲音，只會讓人民越來越不信賴這個政府。1050918

(中央社)