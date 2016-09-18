搖滾台中 東協廣場異國音樂展熱情
「2016搖滾台中--綠空慢慢走城中系列」首場活動今天在東協廣場熱情開唱，由台中在地知名創作樂團及與印尼新移民樂團輪番上陣，展現異國音樂與多元文化之美，讓音樂成為所有人共同的語言。
搖滾台中活動今年延長成為整季活動，在8月27日至11月20日期間推出原創專輯徵選、無懼音樂節、記憶展、城中城及未來森林音樂節等系列活動，「綠空慢慢走城中系列」首場音樂會今天下午在東協廣場展開，擠滿年輕人及新移民朋友聆聽。
音樂會邀請在地知名創作樂團銀巴士到場表演，銀巴士樂團展現沈靜優雅的音樂創作，曾被美國時代雜誌《TIME》入選為2012年美國南方音樂節(SXSW)最佳的12個樂團；印尼新移民樂團D&W也演唱熱情的新移民音樂。
活動中製作發放泰、菲、英、越、印共5種語言的手繪DM，邀請現場民眾一起學習各國「問候語」，與現場民眾互動，展現異國風情的熱情與活力。
台中市府新聞局表示，「綠空慢慢走」城中系列4場活動，分別在台中舊城區陸續推出多場音樂演出及座談等，歡迎民眾一起感受改變、進步中的台中市。
(中時)
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