俞正聲會藍營縣市長：一中反台獨是大陸底線
大陸全國政協主席俞正聲18日傍晚會見訪問北京的八位藍營及無黨籍縣市正副首長，俞正聲在致詞時表示，台灣新當局不承認九二共識和一中的政治基礎，給和平發展的兩岸關係產生很大的衝擊；他認為縣市長此時來訪意義格外重要，並重申堅決堅持一中原則，反對台獨，就是大陸的底線。
俞正聲18日下午5點與台灣藍營及無黨籍縣市長會面，俞正聲表示，大家都知道，五月份以來，台灣新的執政當局，不承認九二共識一個中國的政治基礎，給和平發展的兩岸關係，產生很大的衝擊，使制度化的交流機制停擺，嚴重損害兩岸人民，特別是台灣人民的利益，引起了兩岸人民群眾的高度關切，在這個時候，你們來大陸訪問，有著格外重要的意義。
俞正聲表示，18日上午國台辦主任張志軍和縣市長們已進行充分的交談，也很清楚陸方的原則，「我們是堅決堅持一個中國的原則，九二共識的核心就是一個中國的原則，堅決反對台獨，這是我們的底線」。
俞正聲表示，過去八年來，兩岸關係有了多方面快速的發展，就是基於九二共識一個中國的原則，大陸希望這種和平發展局面有更大前進，「但是前提和基礎是一中原則，任何破壞一個中國原則的行為，我看兩岸人民都不會答應。」
俞正聲表示，基於上述理由，這幾位縣市長此時展開兩岸縣市層次的交往，有重大的意義。
俞正聲再次重申，只要堅持九二共識的政治原則，大陸都鼓勵各個縣市，海峽兩岸的縣市增加交往，增加人民之間的交流，促進兩岸和平發展的共同政治基礎的更加堅實。
(旺報)
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