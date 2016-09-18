向鋒哥致敬！ 高國輝改寫最速百轟紀錄

高國輝百轟達陣，改寫陳金鋒保持的中職最速百轟紀錄。(資料照 謝明祚攝)

說到做到！用最速百轟向陳金鋒致敬。

Lamigo桃猿18日替陳金鋒舉行引退儀式，義大犀牛球星高國輝事前就曾表示，要在陳金鋒還在球場時，改寫他保持的「最速百轟」紀錄，用此方式向鋒哥致敬，而賽前累積99發全壘打的高國輝，3局上從王溢正手中轟出中外野方向的2分炮，生涯百轟出爐，以364場出賽達成生涯百轟，改寫陳金鋒保持的中職最速百轟紀錄(453場)，繞回本壘時，他也用手指向觀眾席比出「52」手勢。

(中時電子報)