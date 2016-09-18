竹市東大武陵路拓寬 市民：變得好安全！

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新竹市武陵路往東大路的路面改善工程近期完工，拓寬為4線道，不少民眾直誇：變得好安全。（郭芝函攝）

新竹市武陵路往東大路的路面改善工程近期完工，拓寬為4線道，有效提升通往東大路車流，不少用路人直誇「交通變得更順暢又安全！」市長林智堅強調，不論是路平或危險路口改善，都是市民迫切在意的問題，市府團隊將通盤檢視，還給市民安全、平順的道路。

經縮減分隔島後，武陵路從3線道拓寬為4線道，包括兩個左轉東大路車道及直行中正路、右轉往南寮各一個車道，並同步進行路面重新刨鋪，以及禁止停車標線劃設。

交通處指出，過去東西向快速道路下武陵路匝道車輛，不論左轉東大路或直行，常與平面道路車輛擦撞，且車流回堵嚴重；為徹底改善交通打結情況，市長林智堅責成交通處積極改善，將武陵路拓為4線車道，增加30％道路空間，並搭配交通號誌，一次綠燈可通行30部車輛，有效紓解車流量，車禍率也大大降低。

此外，為配合光復路沿線周邊景觀與人行空間整體再造計畫，市府在光復、食品路口進行分隔島改造與美化工程，除將紐澤西護欄改為抿石子路緣石，還同步延伸分隔島，以區隔平面與匝道車流，並在光復路往竹東方向實施禁止左轉，改善原先因待轉造成的車流回堵，提升行車安全。

陳姓駕駛指出，過去行經光復、食品路路口及東大、武陵路口，常因匝道和平面車輛相互爭道，路口險象環生，且常發生回堵情形，長期以來相當困擾，改善後的路口不但更順暢，行駛也更安心，「和以前差很多！」

林智堅強調，改善交通「沒有最好只有更好」，市府團隊將持續檢視各路口交通環境，以「安全」為優先考量，搭配「城市美學」概念，營造更優質的交通環境與市容景觀，打造一流市民應有的一流生活品質。

(中時)