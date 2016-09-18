菲警辣手掃毒 逾千人拒捕遭擊斃

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菲律賓掃毒戰爭的槍下亡魂持續增加，菲律賓警方報告指出，從7月1日迄今已有1140人被警方擊斃，平均每天超過14人因涉毒喪生。

菲律賓警方報告，從7月1日到今天清晨6時，因拒捕而在槍戰中喪生的涉毒嫌犯，已達1140人，另有1391人疑遭「私下處決」，警方正在調查這些案件。

新任總統杜特蒂是於6月30日正式就職。

另方面，在警方「敲門勸導」方案（Oplan Tokhang）下，有1萬7428人在警方掃毒行動中被捕，總計5萬3066名毒販及66萬1737名吸毒者投案。

菲國警方掃毒行動以「雙槍管」及「敲門勸導」2套方案雙管齊下。「雙槍管」尋求從「街頭層級」掃除毒販及吸毒者；「敲門勸導」則由警員在毒品氾濫社區挨家挨戶拜訪，宣導毒品害處。

過去2個多月來，菲國警方已拜訪了140多萬戶家庭。

菲律賓政府辣手掃毒引起人權組織、聯合國及美國的抨擊，但在本土並未傳出民眾激烈反對聲浪。

杜特蒂昨天視察北部軍營，要求軍人支援警方掃毒，觀察人士預測，掃毒力道料會升級。1050918

(中央社)