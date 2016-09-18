菲南恐怖分子 釋放3名印尼漁民
菲律賓南部恐怖組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）繼於昨天釋放1名挪威籍人之後，今天再放3名跨海綁來的印尼漁民。軍方將此歸功於政府軍的強力圍剿。
菲律賓西民答那峨島軍區發言人斐勒孟．陳（Filemon Tan）下午在1份簡短報告中說，這3名印尼漁民是於昨晚在不明地點獲釋，現已在蘇祿省（Sulu）的軍醫院接受體檢及休養。
3人是於7月9日在馬來西亞沙巴州拉哈達杜（LahadDatu）海域，被武裝男子登船綁到菲律賓南部小島。
斐勒孟．陳說，這3名印尼漁民的獲釋，是軍方海陸空3面向阿布沙伊夫施壓，以及穆斯林組織「莫洛民族解放陣線」（MNLF）協調的結果。
阿布沙伊夫昨天釋放了挾持將近1年的挪威籍人質謝金斯達（Kjartan Sekkingstad）。然而，與謝金斯達同時被綁的另2名加拿大人，則不幸分別於今年4月及6月間慘遭斬首。
菲律賓軍方近來集結了約1萬人的兵力在阿布沙伊夫活躍的蘇祿省，追剿滅這支約有480人的恐怖組織。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。