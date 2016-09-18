菲南恐怖分子 釋放3名印尼漁民

菲律賓南部恐怖組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）繼於昨天釋放1名挪威籍人之後，今天再放3名跨海綁來的印尼漁民。軍方將此歸功於政府軍的強力圍剿。

菲律賓西民答那峨島軍區發言人斐勒孟．陳（Filemon Tan）下午在1份簡短報告中說，這3名印尼漁民是於昨晚在不明地點獲釋，現已在蘇祿省（Sulu）的軍醫院接受體檢及休養。

3人是於7月9日在馬來西亞沙巴州拉哈達杜（LahadDatu）海域，被武裝男子登船綁到菲律賓南部小島。

斐勒孟．陳說，這3名印尼漁民的獲釋，是軍方海陸空3面向阿布沙伊夫施壓，以及穆斯林組織「莫洛民族解放陣線」（MNLF）協調的結果。

阿布沙伊夫昨天釋放了挾持將近1年的挪威籍人質謝金斯達（Kjartan Sekkingstad）。然而，與謝金斯達同時被綁的另2名加拿大人，則不幸分別於今年4月及6月間慘遭斬首。

菲律賓軍方近來集結了約1萬人的兵力在阿布沙伊夫活躍的蘇祿省，追剿滅這支約有480人的恐怖組織。1050918

(中央社)