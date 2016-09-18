俞正聲見泛藍縣市長：大家堅持九二共識
中國大陸全國政協主席俞正聲今天向8位泛藍縣市首長說，「大家都是堅持『九二共識』的地方領導」，只要堅持「九二共識」的政治原則，大陸都鼓勵兩岸縣市增加交往及人民交流。
由新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅(山昆)萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典等8名地方首長組成的代表團，下午在北京人民大會堂會見俞正聲。俞正聲致詞時作上述表示。
俞正聲致詞一開始就說，「大家都是堅持『九二共識』的地方領導」。5月份以來，台灣「新的執政當局不承認『九二共識、一個中國』的政治基礎，給和平發展的兩岸關係產生很大衝擊，引起兩岸民眾的高度關切」。這時「你們來大陸訪問，有著格外重要的意義」。
他提到，「你們也很清楚我們的原則」，大陸是堅決堅持「一個中國」的原則，而「九二共識」的核心就是「一個中國」原則。堅決反對台獨，這是大陸的底線。任何破壞「一個中國」原則的行為，「兩岸人民都不會答應的」。
俞正聲說，8位縣市首長的到訪及兩岸「縣市一層」的交往，都有重大意義。只要堅持「九二共識」的政治原則，大陸都鼓勵海峽兩岸的縣市增加交往，增加人民之間的交流，促進兩岸關係和平發展的共同政治基礎更加堅實。1050918
(中央社)
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