王柏融第22轟 單季177安中職新紀錄

王柏融轟出2分炮，單季177安改寫聯盟紀錄。(資料照，范揚光攝)

陳金鋒引退儀式之夜，球員用手中棒子向鋒哥致敬，義大犀牛高國輝先以2分炮改寫鋒哥保持的「最速百轟」紀錄，隊友王柏融則是在3局下轟出2分炮，本季第177支安打出爐！寫下中職史上單季最多安打紀錄，打破「威納斯障礙」，創下新的「王柏融障礙」，接下來還將繼續挑戰史無前例的單季200安紀錄。

王柏融先在15日的比賽中，以單季173安打破中信兄弟張正偉在2012年寫下的中職本土球員紀錄，16日再以單場3安，追平威納斯在2009年創下的單季176安聯盟紀錄，18日在主場迎戰義大犀牛，王柏融第2打席從藍斯佛手中轟出中外野2分全壘打，用本季第22轟改寫聯盟紀錄，回到休息室前，他也給了下一棒的陳金鋒一個大大的擁抱。

(中時電子報)