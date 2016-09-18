陳子豪首支滿貫炮興奮到比賽結束

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，6局下，中信兄弟陳子豪（見圖）敲出右外野方向滿貫全壘打。（劉宗龍攝）

中信兄弟陳子豪今（18）日對戰統一獅的午場比賽，6局下鎖定獅隊左投王玉譜149公里速球，一棒轟出生涯首支滿貫彈，陳子豪直呼運氣好！

陳子豪單場5打數2安打，包括生涯首支滿貫全壘打，他單場灌進5打點，也追平自己生涯最高紀錄，最後他獲選為單場最有價值球員。

「滿貫砲是人生第1次，從小到大打棒球都沒有打過。」陳子豪說：「投手控球不穩，應該不會用變化球對付我，所以抓住第1顆直球，原本以為只是深遠安打。」

這支生涯第1支滿貫炮，讓陳子豪打出去一直很興奮，他說：「我興奮到比賽結束還在興奮。因為以往遇到滿壘，很想要打出安打，反而都會打不好。」

陳子豪表示，現在揮棒就是全力揮擊，不要讓自己錯過好球而落入後悔的感覺。

(中時電子報)