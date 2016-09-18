2016長耀盃規模更大 來年將成國際賽

邁入第4年的長耀盃，今年已擴大舉辦規模，來年目標更將成為國際賽。（葉士弘攝）

邁入第4年的長耀盃全國高中菁英籃球錦標賽，規模不斷擴大，從開辦時男子組16隊、女子組8隊，到今年首度舉辦南北兩區預賽，參賽隊伍擴充到40隊，明年更將眼光放往國際，希望舉辦亞洲城市青年籃球賽，長耀建設機構董事長謝建國期待打造更大舞台，「期許台灣年輕人看到世界。」

長耀盃2013年開辦之初，喊出「HBL前哨戰」口號，全國男子HBL甲組16隊與女子8隊參賽，球員北上參賽由長耀負責住宿，更有高額獎金，讓比賽聲名大噪，但謝建國拿出不斷突破的企業精神，今年一口氣將參賽球隊擴充為40隊，還舉辦分區預賽，男子組的獎金更大幅提升50%，並恢復個人獎項的獎金，保守估計舉辦比賽成本高達500萬。

「為了台灣的年輕人，我們打造這樣的舞台，我是籃球員出身，就從籃球場做起。」謝建國曾是優秀籃球員，27歲選擇在幸福水泥隊結束球員生涯，轉戰商場以運動員精神獲得成功，他從未忘記籃球帶給他的一切，當他事業有成之際，決定回饋給基層籃球，「我從比賽中看到台灣未來的希望、未來的生命力。」

謝建國舉辦長耀盃不求回報，許多建設同業情義相挺，經費幾乎全由民間支付，他展現對籃球的熱愛，「台灣年輕人的舞台太少，政府與企業都做得不夠，我希望透過長耀盃來讓更多人看到，努力為年輕人打造舞台。」謝建國呼籲企業共襄盛舉，回到基層舉辦各單項運動賽事，鼓勵運動發展，他笑說：「希望有更多像謝建國這樣的人，有成就應該回饋。」

2016長耀盃今年邀請東莞新世紀青年隊參加男子組賽事，廣東女籃青年隊參加女子組賽事，為明年邁向全亞洲跨出第一步。（葉士弘攝）

不斷尋求突破的長耀盃，要打造更大舞台，來年預計將比賽提升為國際等級，事實上，今年男、女子組就各有一支中國大陸青年隊參賽，明年將擴充為亞洲城市錦標賽，「我們走沒人走過的路，走別人覺得難走的路。」謝建國以經營企業的理念來舉辦長耀盃，他說：「台灣年輕人不能只看到自己，希望透過國際賽，讓國內年輕人增廣視野，能有更多交流。」

(中時電子報)