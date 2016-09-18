西灣擱淺漁船油污 2天內復原

我要評比

台灣港務公司今天召開西子灣擱淺漁船移除事宜協商會議，要求船主儘速提出船體移除計畫，移除作業期間須監測水質防污；港務公司持續進行環境復原工作，預計2天內完成。

協商會議決議，本案船體移除作業計畫於19日下班前委託合格海難拖救業者提交，計畫內容應包括船舶適拖、抽艙清除公證等作業，各文件應依進度提送港務公司轉相關單位知照。船體移除計畫應包含船體移除後的海域、岸際、海底環境復原計畫，港務公司20日上午將開會審查。

其次，即日起須執行每週1次事故現場水域的海水採樣及環境監測工作，依高雄市海洋局提議，這項檢驗工作須委請合格環境檢測機構執行，並納入船體移除計畫。

決議還請仍擱淺西子灣的兩艘漁船「順天606號」及「永興發168號」船東簽具責任切結書，並提供責任擔保金新台幣100萬元及船東互保協會（P&I）200萬美元擔保書以供擔保。

港務公司說，「順天606號」今天持續進行水刀切割船板作業，下午已抽除船艙燃油計10公秉柴油，「永興發168號」已完成6處船艙鑽孔作業，下午已抽除船艙燃油計64公秉柴油及20公秉航空油，船艙燃油移除作業持續進行，7天內可完成燃油抽除工作。

港務公司又說，這兩艘漁船抽油作業期間船旁並圍設兩道攔油索防堵，交叉防範控制抽油作業外溢風險，並持續以空拍方式監看有無油料外溢現象，若有即要求進行清除及控制作業。

港務公司指出，現場環境復原工作預計2天內可完成，下午目視防坡堤消坡塊無顯著油花，若有立即清理。海巡署最新現場空拍顯示，日前油污海面已恢復昔日碧海景色。經會同高雄市海洋局、清除廠商現場勘驗結果，現場第一階段油污清理工作已大致完成，岸際及水面油污已完成清除，將對少許殘留消波塊及礁石上油漬再做細緻清理，清理期間並做好相關預防二次污染措施，並著手進行環境復原工作。

另外，已拖至前鎮漁港的「富冠606號」及「富冠707號」漁船泊靠水域一切正常。高市海洋局也要求船方派遣人員確實檢查油艙是否殘存油料或油氣，確保安全。1050918

(中央社)